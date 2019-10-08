Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих к пожарной сигнализации

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114997Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114997

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:20

    Документация процедуры

    Спецификация_комп_к_пожарной_сигн.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114997Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации

    Начальная цена

    784 851,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром переработка", СГПЗ, Республика Коми, г.Сосногорск. ООО "Газпром переработка", УТЖУ, Тюменская область, ЯНАО, г.НоябрьскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный пламени адресный С2000-Спектрон-607-Exd-М СПЕК.425248.620.000 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Прибор защиты крана от опасного приближения к ЛЭП "Барьер-2000К""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Оповещатель пожарный свето-звуковой ЗОВ взрывозащищенный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-12 ПО "ОВЕН""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый 2-х проводный ИП 329-5 Аметист исп. 01 12-30В 0.2мА -50...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Устройство коммутационное УК-ЕХ БФЮК.425412.003"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-27 ИПР-Ex 14В 150мА -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р 51330.10-99 ЗАО "Риэлта" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Блок расширения шлейфов сигнализации взрывозащищенный (Exib)llB БРШС-Ех исп.1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный пламени ИПЭС-ИК/УФ 9-36В -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Устройство оповещения сетевое Пусковое устройство Ответ"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 260757
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    260757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261665
    Поставка комплектующих к противопожарному оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"
    Поставка комплектующих к противопожарному оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"
    261665
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 80107
    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"
    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"
    80107
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    22 083
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить