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    Главная / Торги / Поставка комплектующих материалов и запасных частей для медицинского оборудования

    Поставка комплектующих материалов и запасных частей для медицинского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114987Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114987

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих материалов и запасных частей для медицинского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:03

    Документация процедуры

    Приложение_5_Перечень_позиции_Заказа..xlsx

    Приложение_4_Сведения_о_Заказе.xlsx

    Приложение_3_Акт_сверки.docx

    Приложение_2_ТОРГ_12.rtf

    Приложение_1_Спецификация....xlsx

    ПРОЕКТ_Договора_ЭТП.doc

    Тех.задание_заказа3_(1949).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих материалов и запасных частей для медицинского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:30 GMT +304.10.2019 08:3004.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114987Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих материалов и запасных частей для медицинского оборудования

    Начальная цена

    467 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства)б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части к электрокардиографам . Кабель отведений пациента F6746R ECG patient cable 10 leads European ver. FIAB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть набор предохранителей автоклава Melag Vacuklav 24В+ № 57592"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея Li-Ion Battery к кардиомонитору Dash 4000 11.1В 2017857-002"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея Ni-Cd Battery к кардиомонитору Dash 2000 12В 92916781"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея Ni-Mh Battery к насосу шприцевой инфузионных Infusomat Space и Perfusor Space 6В 8713180"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запасные части к электрокардиографам . Кабель отведений пациента F6746R ECG patient cable 10 leads European ver. FIAB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея Li-ion Battery к офтальмоскопу Heine Beta 200 3.5В X-07.99.381"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея Ni-Cd Battery к наконечнику многофункционального TRI AUTO ZX 3.6В 24-7503740"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Запасные части к электрокардиографам Аккумуляторная батарея LCT-1912ANK Battery к Электрокардиографу Nikon Kohden ECG-9020K 12В 332543В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть к оборудованию стоматологическому Набор колец с фиброоптикой для микромотора Implantor LED Satelec Acteon"

    Кол-во: 1.000

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