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    Главная / Торги / Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114986Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114986

    Наименование закупки

    Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:47

    Документация процедуры

    Договор_№_XUM_через_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114986Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователей КИПиА для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Начальная цена

    452 416,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации МТР - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Гарантия завода-изготовителя, соблюдение сроков поставки, наличие требуемых к продукции паспортов и сертификатов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регистратор видеографический Ш932.9А (29.016) Р8Э/АЦП-8/РВ-4АС-П"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТСП 012.08-Оп(А3)-100П-В-3-1-100-10-Н-М20х1.5-1-М-К М20х1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь термоэлектрический ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1070/18-3-К"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Термопреобразователь термоэлектрический ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1270/80-3-К"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь термоэлектрический ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1500/38-3-К"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-В-3-1-120-10/8-Н-М20х1.5-1-П-К М20х1.5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.50-Exd(F3)-100М-А-4-1-100-6-Н-М20х1.5-1-К(5-7)-П Exd М20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь ТСП 012.52-Exd-100П-В-3-1-120-10-Н-М20х1.5-1-К-П Exd М20х1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Термопреобразователь ТСП 9506.158-02/2х50П/В/2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Термопреобразователь ТСМ 319М.02-50М-В-3-5/20-1600-0-0-К"

    Кол-во: 7.000

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