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    Главная / Торги / Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка

    Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114979Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114979

    Наименование закупки

    Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Юридический адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Почтовый адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Контактный телефон

    +7 83130 3-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sarovpoliteh_buh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчакова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114979Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка

    Начальная цена

    19 226,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова д,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по получению товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Адрес местонахождения

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планка для подвесного потолка Албес 1200ММ"

    Кол-во: 380.000

    "Позиция 2"

    "Уголок для подвесного потолка 19х19х3000 стальной белый"

    Кол-во: 95.000

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    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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