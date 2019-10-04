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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Почтовый адрес
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Контактный телефон
+7 83130 3-08-62
Факс
--
Адрес электронной почты
sarovpoliteh_buh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горчакова Наталья Федоровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114979Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Планка для подвесного потолка, уголок для подвесного потолка
Начальная цена
19 226,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова д,3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по получению товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
Адрес местонахождения
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Кол-во: 380.000
Кол-во: 95.000
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