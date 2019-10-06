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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей и информационных знаков по пожарной безопасности

    Поставка огнетушителей и информационных знаков по пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114977Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114977

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей и информационных знаков по пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:26

    Документация процедуры

    форма_договора__1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей и информационных знаков по пожарной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 22:00 GMT +306.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114977Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей и информационных знаков по пожарной безопасности

    Начальная цена

    62 711,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится в течение 30 дней после поставки товара Покупателю. Поставка товара осуществляется партиями в течение 3 дней после подачи заявки Покупателем, за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-3 01 4.02Л;ДМ3 3КГ 3М ВСЕ-01 10.5КГ 8С"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5 2А 70В АВСЕ 5КГ 160x505ММ 3М 10С"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ 10КГ 4М 15С 14КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-50 6А 233В АВСЕ 5КГ 300х1100ММ 6М 20С 70КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 6.7Л;ДМ3 5КГ 3М ВСЕ 16ММ 8КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4 АВСЕ 4КГ 3М 10С 6КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8 4А 144В АВСЕ 8КГ 4М 15С"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Знак безопасности пожарный Огнетушитель 100х100ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Знак эвакуационной безопасности Направление к эвакуационному выходу направо 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Знак эвакуационной безопасности Направление к эвакуационному выходу налево 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Знак безопасности пожарный Ответственный за пожарную безопасность 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Знак безопасности Категория помещения, класс зоны помещения 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Знак информационный Аптечка первой медицинской помощи 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Знак безопасности пожарный Пожарный кран, огнетушитель, номер ПК комбинированный 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Знак безопасности пожарный Место размещения нескольких средств противопожарной защиты 150х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Знак безопасности пожарный Звуковой оповещатель пожарной тревоги 100х100ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Знак безопасности пожарный Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики 100х100ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Знак безопасности запрещающий Курить запрещено 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Знак безопасности Место курения 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности пожарный При пожаре звонить 01/112 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности запрещающий Запрещается загромождать проходы и(или) складировать 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Знак эвакуационной безопасности Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 100х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Знак эвакуационной безопасности Указатель выхода 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Знак эвакуационной безопасности Указатель запасного выхода 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Знак безопасности запрещающий Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Знак информационный Заземление 30х30ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Знак электробезопасности Молния 100х100х100ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Знак электробезопасности 220В 40х20ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Знак электробезопасности Не включать! Работают люди 200х100ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Знак электробезопасности 380В 40х20ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 31"

    "Знак информационный Правое направление спуска по лестнице 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Знак безопасности эвакуационный Эвакуационный выход 200х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Знак информационный Песок 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 34"

    "Знак информационный ПК 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Знак информационный Пожарный водоем 400х400ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Знак информационный Пожарный кран номер ПК комбинированный 200х200ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Знак информационный Пожарный щит 150х300ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 50.000

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