Поставка питьевой воды в бутылях для Астраханской ВЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик поставляет Товар Покупателю отдельными партиями в срок не позднее двух дней с момента получения заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя. Оплату отдельной партии Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.