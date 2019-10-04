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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114969Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114969

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114969Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

    Начальная цена

    417 033,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, База по хранению и реализации МТР УМТСиК - ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промплощадка Сутузово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж складирование ТМЦ МС металл 100КГ 300х1000х2000ММ 5 полок ООО "ПСМ""

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж складирование ТМЦ МС нержавеющая сталь 200КГ 400х1000х1800ММ 4 полки ООО "ПСМ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Стеллаж складирование ТМЦ МС нержавеющая сталь 100КГ 600х1000х1800ММ 4 полки ООО "ПСМ""

    Кол-во: 4.000

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