Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019 году

Условия договора

Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, База по хранению и реализации МТР УМТСиК - ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промплощадка Сутузово Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Срок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.