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    Главная / Торги / панель потолочная

    панель потолочная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114967Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114967

    Наименование закупки

    панель потолочная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Юридический адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Почтовый адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Контактный телефон

    +7 83130 3-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sarovpoliteh_buh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчакова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Панель потолочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114967Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Панель потолочная

    Начальная цена

    94 057,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова д,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При получении товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Адрес местонахождения

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент системы подвесного потолка . Панель потолочная BAIKAL 600х600х12ММ 20ШТ ARMSTRONG"

    Кол-во: 780.000

    "Позиция 2"

    "Подвес евро для потолка Армстронг"

    Кол-во: 190.000

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