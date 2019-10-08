Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик поставляет Товар Покупателю отдельными партиями в срок не позднее двух дней с момента получения заявки Покупателя.Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность») г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.Оплату отдельной партии Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.