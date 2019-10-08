Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114963Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114963

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114963Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды в бутылях для Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    118 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик поставляет Товар Покупателю отдельными партиями в срок не позднее двух дней с момента получения заявки Покупателя.Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность») г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.Оплату отдельной партии Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная очищенная 19.3Л; ДМ³"

    Кол-во: 720.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76055
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    76055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    12 136
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76666
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    76666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76146
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО...
    76146
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    79 200
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77002
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77383
    Вода Сочи
    Вода Сочи
    77383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    20 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Ценовой запрос № 77541
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    77541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    20 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77654
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77333
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    77333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    3 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить