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    Главная / Торги / Поставка инструментов для эндоскопического кабинета филиала «Медико-санитарная часть

    Поставка инструментов для эндоскопического кабинета филиала «Медико-санитарная часть

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114958Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114958

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для эндоскопического кабинета филиала «Медико-санитарная часть

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 07:51

    Документация процедуры

    Приложение_5_Перечень_позиции_Заказа..xlsx

    Приложение_4_Сведения_о_Заказе.xlsx

    Приложение_3_Акт_сверки.docx

    Приложение_2_ТОРГ_12.rtf

    Приложение_1_Спецификация....xlsx

    ПРОЕКТ_Договора_ЭТП.doc

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов для эндоскопического кабинета филиала «Медико-санитарная часть

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114958Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для эндоскопического кабинета филиала «Медико-санитарная часть

    Начальная цена

    491 236,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щипцы биопсийные для гастроскопа с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 1550ММ FB-24K-1 нержавеющая сталь Olympus"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Щипцы биопсийные для колоноскопии с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 2300ММ FB-24U-1 нержавеющая сталь Olympus"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Игла трубчатая инъекционная одноразовая стерильная с многоразовой оболочкой MAJ-69 MAJ-70 23G 30° 4ММ с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 2300ММ 6ШТ Olympus Япония"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Игла трубчатая инъекционная одноразовая стерильная NM-400U-0423 23G 30° 4ММ с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 2300ММ 5ШТ N5416830 Olympus Япония"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент вспомогательный Клип-аппликатор HX-110UR для работы с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 2300ММ Olympus Япония"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Щипцы биопсийные для горячей биопсии с эндоскопами с каналом от 2.8ММ 2300ММ FD-1U-1 нержавеющая сталь Olympus"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Инструмент вспомогательный Ручка многоразовая MH-264 для диатермических петель Olympus Япония"

    Кол-во: 1.000

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