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Наименование закупки
ЮУМУО огнетушитель ОУ-3 67 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 07:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Контактный телефон
+7 343 359-78-78
Факс
+7 343 359-79-34
Адрес электронной почты
yuralmuo@su.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЮУМУО огнетушитель ОУ-3 67 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 21:00 GMT +307.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114953Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЮУМУО огнетушитель ОУ-3 67 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г. Екатеринбург пр-т. Ленина 50Б (22 шт), г. Югорск ул. Гастелло 22Д (22 шт); г. Сургут ул. Производственная 24 (11 шт.); г. Тюмень ул. Ямская 33 (11 шт)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склады заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Кол-во: 67.000
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