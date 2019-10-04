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Наименование закупки
Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 04:00 GMT +304.10.2019 04:0004.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114946Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" Свободненское ЛПУМГ 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 1905 года, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных двусторонне товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 70.000
Кол-во: 3.000
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