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    Главная / Торги / Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

    Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 04:0004.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114946

    Наименование закупки

    Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 04:00 GMT +304.10.2019 04:0004.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка матрасов для Свободненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" Свободненское ЛПУМГ 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 1905 года, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных двусторонне товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Матрац пружинный высокой жесткости Аскона Balance Extra 2000х900ММ 18СМ пружинный блок зависимый Bonnel, усиленный пенополиуретаном, хлопковый войлок, пенополиуретан 20ММ, жаккард, стеганый с синтепоном ТУ 5614-001-56406963-2014 ГОСТ 19917-2014"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Матрац пружинный блок независимых пружин средней жесткости Аскона Balance Forma 2000х1600ММ 17СМ хлопковый войлок, пенополиуретан 20ММ, жаккард, стеганный с синтепоном ТУ 5614-001-56406963-2014 ГОСТ 19917-2014"

    Кол-во: 3.000

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