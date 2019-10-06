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Наименование закупки
Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 16:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-31-48
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуга Оксана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.10.2019 22:00 GMT +306.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114936Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Начальная цена
2 460 488,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Необходима поставка всего перечня материалов, заявленных на электронной торговой площадке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 210.000
Кол-во: 1188.000
Кол-во: 108.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
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