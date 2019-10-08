Условия договора

Условия оплаты и доставки

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре, поставка не более 30 календарных дней с даты подписания договора