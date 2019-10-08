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    Главная / Торги / CП-55/2 Поставка электротехнических материалов

    CП-55/2 Поставка электротехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114934Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114934

    Наименование закупки

    CП-55/2 Поставка электротехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:00

    Документация процедуры

    4_Договор_поставки_№1.doc

    3.2_Приложение_№2_Документации1.xlsx

    3_Инфокарта_форма_заявки_Сопоставление_коммерческих_предложений.docx

    2_Документация_СП_новая.docx

    1._Извещение_ТМТ_Сопоставление_коммерческих_предложений.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Юридический адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 843 561-93-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    tmtit@cell.tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    CП-55/2 Поставка электротехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114934Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    CП-55/2 Поставка электротехнических материалов

    Начальная цена

    14 774,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул. Космонавтов Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре, поставка не более 30 календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ТМТ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Адрес местонахождения

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клемма Wago на DIN-рейку 2-х проводная 0.25-2.5ММ² 2002-1201"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Клемма AWG12 2.5-4ММ² 4 контакта Wago"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Вилка евро угловая IEK пластиковый корпус белая 16А 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Блок розеток DK-TS ЕВРО 7000630 8 розеток"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Наконечник кабельный штыревой НШВИ 2.5-8"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник кабельный штыревой НШВИ 1.5-8"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Хомут-стяжка кабельный IEK 3.6х300ММ нейлон 100ШТ UHH31-D036-300-100"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Наконечник кабельный НШВИ 4.0-9"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Наконечник кабельный штыревой НШВИ 6-12"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Наконечник кабельный НШВИ 25-16"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 11"

    "Наконечник штыревой НШвИ 16-12"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Пластина торцевая 2002-1291 на DIN рейку"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Пластина торцевая 2002-1291 на DIN рейку"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Сетевой фильтр 5 розеток, выключатель с индикацией, с заземлением"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Сетевой фильтр 5 розеток, выключатель с индикацией, с заземлением"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Сетевой фильтр 5 розеток, выключатель с индикацией, с заземлением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Сетевой фильтр 5 розеток, выключатель с индикацией, с заземлением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Наконечник кабельный НШВИ 10-12"

    Кол-во: 200.000

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