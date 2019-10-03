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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка химреактивов для ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114933Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114933

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 12:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреактивов для ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 22:00 GMT +303.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114933Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для ХАЛ ЧНГКМ ИТЦ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    1 099 699,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, РФ, Республика Саха - Якутия, Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская дом 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Транспортные расходы входят в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 2"

    "Комплект демеркуризационный Экотром ТУ 2621-003-29496068-2013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Силикагель АСКГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Уголь древесный активированный БАУ-А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 10.500

    "Позиция 6"

    "Кислота соляная ХЧ 7-50510 35-38ПРОЦ 1.2КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Толуол ЧДА"

    Кол-во: 879.000

    "Позиция 8"

    "Толуол ОСЧ ТУ 2312-048-66680321-2012"

    Кол-во: 60.200

    "Позиция 9"

    "Кислота серная ХЧ"

    Кол-во: 7.200

    "Позиция 10"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н 1 ампула"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 0.1H 10 ампул"

    Кол-во: 20.000

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