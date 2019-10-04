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    Главная / Торги / Поставка пластиковых лежаков (шезлонгов)

    Поставка пластиковых лежаков (шезлонгов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114932

    Наименование закупки

    Поставка пластиковых лежаков (шезлонгов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пластиковых лежаков (шезлонгов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 00:00 GMT +304.10.2019 00:0004.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластиковых лежаков (шезлонгов)

    Начальная цена

    502 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, РФ, 353465, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД ГЕЛЕНДЖИК, УЛИЦА МАЯЧНАЯ, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шезлонг пластиковый с подлокотниками Havana белый 187х70х86ММ"

    Кол-во: 150.000

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