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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114928

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 19:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 00:00 GMT +303.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    9 529,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Наименование необходимого к поставке товара указано в графе - комментарий заказчика. Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Клей ПВА Комус 125Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Клей-карандаш 20Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Лента клейкая 38ММх10М двусторонняя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Книга учета 96ЛИСТ клетка офсет плотный картон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Книга учета бухгалтерская 96ЛИСТ линейка офсет плотный картон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Корректор жидкость (штрих) на быстросохнущей основе Attache 20МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Маркер перманентный Kores 1ММ черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Файл-вкладыш гладкий А4 прозрачный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Ручка шариковая Corvina 51 0.7ММ синий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Ручка шариковая Corvina"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Скобы для степлера №10 BRAUBERG 1000ШТ 220949"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лента чековая термо 57ММ"

    Кол-во: 20.000

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