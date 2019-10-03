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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114924Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114924

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 08:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 22:00 GMT +303.10.2019 22:0003.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114924Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов

    Начальная цена

    499 434,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, РФ, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра,г. Сургут, ул.Индустриальная,47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП на регулятор давления газа РДУ-80-01 кольцо - 4шт, мембрана - 2 шт, кольцо защитное - 4 шт."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Комплект ЗИП на регулятор давления газа к РДУ-80-02 Комплект уплотнений"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Комплект датчиков для СТМ-10 ИБЯЛ.305658.001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Корректор газа СПГ-761.2 НПФ "Логика""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Мембрана к регулятору РД-25/64"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Мембрана для регулятора давления газа к регулятору давления газа РД-80/64"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Мембрана Са7.010.120 к регулятору РДУ-100/50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Мембрана Са7.010.121 к регулятору РДУ-100/80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Мембрана ТЖИУ.752466.021-01 для Садко 44 из полиамидной пленки"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40) для СОУ-1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Манометр МТИ 1216 0.6 0-16КГС/СМ2"

    Кол-во: 4.000

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