Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка костюмов и обуви.

    Поставка костюмов и обуви.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114923

    Наименование закупки

    Поставка костюмов и обуви.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка костюмов и обуви.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов и обуви.

    Начальная цена

    217 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм рабочий мужской летний КМ-10 Люкс 53% хлопок, 47% полиэфир 220Г/М2 васильковый/темно-синий куртка и полукомбинезон СВП 50ММ для защиты от ОПЗ и МВ кос595 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 Спецобъединение Юго-Запад ООО"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Ботинки защитные демисезонные Европа подошва ПУ-ТПУ"

    Кол-во: 36.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Ценовой запрос № 262938
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    262938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 77650
    Поставка средств индивидуальной защиты Ботинки кожаные ТЯГАЧ
    Поставка средств индивидуальной защиты Ботинки кожаные ТЯГАЧ
    77650
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    32 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 79432
    Поставка материалов
    Поставка материалов
    79432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    49 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить