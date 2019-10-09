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    Главная / Торги / Ежедневники

    Ежедневники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 21:0009.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114921Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114921

    Наименование закупки

    Ежедневники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Контактный телефон

    +7 343 359-78-78

    Факс

    +7 343 359-79-34

    Адрес электронной почты

    yuralmuo@su.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ежедневники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 21:00 GMT +309.10.2019 21:0009.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114921Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ежедневники

    Начальная цена

    86 290,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620075, Екатеринбург, пр-т Ленина 50бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ежедневник датированный 2018 Attache Вива искусственная кожа бордовый 148x218ММ А5 176ЛИСТ 688401"

    Кол-во: 198.000

    "Позиция 2"

    "Ежедневник датированный 2020 Небраска высококачественная искусственная кожа твердая с поролоном 70Г/КВ.М синий 145x206ММ А5 352СТР с логотипом, печать в две краски, закладка ляссе, перфорация угла, обширный справочный материал, с прошивкой по периметру"

    Кол-во: 35.000

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