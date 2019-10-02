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    Главная / Торги / Поставка спирта для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка спирта для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114920

    Наименование закупки

    Поставка спирта для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    13 566,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 1. 678158, РФ, Республика Саха - Якутия, Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская дом 7. 2. 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения 3. 683031, РФ, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый 95% 10Л"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Спирт этиловый 95% 10Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Спирт этиловый 95% 10Л"

    Кол-во: 40.000

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