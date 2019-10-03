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    Поставка датчиков для нужд ООО "Газпром переработку"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114917

    Наименование закупки

    Поставка датчиков для нужд ООО "Газпром переработку"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчиков для нужд ООО "Газпром переработку"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 00:00 GMT +303.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков для нужд ООО "Газпром переработку"

    Начальная цена

    4 997 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром переработка", Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт.Солнечный. ООО "Газпром переработка", ЗПКТ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой. ООО "Газпром переработка", СГПЗ, Республика Коми, г.Сосногорск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик сигнализатор ДАТ-М-05 ИБЯЛ.413216.044-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор термомагнитный ДАМ-О2/N2 ИБЯЛ.407111.002-07 О2, N2 0-30%"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Газоанализатор ДАТ-М-03 СН4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок батарейный БМС ИБЯЛ 411531.005 местной сигнализации"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь давления ДПП-2-12-25-1,0-001-0116-ГП"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Сигнализатор горючих газов СГГ-20 Микро для измерения довзрывоопасных концентраций многокомпонентных смесей горючих газов и паров со встроенным датчиком 55х50х105ММ"

    Кол-во: 2.000

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