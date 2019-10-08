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Наименование закупки
СП-55/1 Поставка электротехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
Почтовый адрес
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Контактный телефон
+7 843 561-93-95
Факс
Адрес электронной почты
tmtit@cell.tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-55/1 Поставка электротехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114914Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-55/1 Поставка электротехнических материалов
Начальная цена
135 155,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г. Казань, ул. Космонавтов 65.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Поставка: Не более 30 календарных дней с даты подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,
420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54
Кол-во: 400.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 500.000
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