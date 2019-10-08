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    Главная / Торги / СП-55/1 Поставка электротехнических материалов

    СП-55/1 Поставка электротехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114914Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114914

    Наименование закупки

    СП-55/1 Поставка электротехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:34

    Документация процедуры

    3.2_Приложение_№2_Документации1.xlsx

    4_Договор_поставки_№1.doc

    3_Инфокарта_форма_заявки_Сопоставление_коммерческих_предложений.docx

    2_Документация_СП_новая.docx

    1._Извещение_ТМТ_Сопоставление_коммерческих_предложений.docx

    68-СП-55-1__Поставка_электротехнических_материалов__114914.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Юридический адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 843 561-93-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    tmtit@cell.tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-55/1 Поставка электротехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114914Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-55/1 Поставка электротехнических материалов

    Начальная цена

    135 155,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул. Космонавтов 65.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Поставка: Не более 30 календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ТМТ
    Все закупки и тендеры ТМТ

    Адрес местонахождения

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54,

    420012, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 54

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой BBГнг(A)-LS 5х4 0.66КВ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х6 0.66КВ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Провод силовой ПуГВ 1х16"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Провод силовой ПуГВ 1х16"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Провод силовой ПВС 5х2.5 Аллюр ГОСТ 7399"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Провод силовой ПВС 3х2.5 ГОСТ 7399"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 7"

    "Труба гофрированная D25ММ 50М ПНД, с протяжкой черная"

    Кол-во: 500.000

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