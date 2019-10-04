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    Главная / Торги / Лампы автомобильные

    Лампы автомобильные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114913

    Наименование закупки

    Лампы автомобильные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 09:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лампы автомобильные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лампы автомобильные

    Начальная цена

    1 067 591,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно. Место поставки п. Пангоды, г. Надым, г. ЛабытнангиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор BS-6KRHT23/43-1,5/2F-HB500-0-1 Ni-Cd SC 7.2В 1.5А.Ч 86х23ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лампа автомобильная галогенная P14.5s 12В 55ВТ H1"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Лампа автомобильная галогенная Truckstar Pro PK22s +100% 24В 70ВТ H3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Лампа автомобильная галогенная Truckstar Pro PX26d +100% 24В 70ВТ H7"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Лампа автомобильная Osram H4 60/55ВТ P43t"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Лампа автомобильная Osram H4 60/55ВТ P43t"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Лампа автомобильная галогенная Osram H7 12В 55ВТ PX26d"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 8"

    "Лампа подсветки мониторов CCFL 22" 480-485ММ 2ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Розетка открытой проводки 16А 250В с заземлением 4 гнезда РА16-411М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Стартер Мастер-свет 20С-127-1 4-20ВТ 127В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 11"

    "Стартер Мастер-свет 80С-220-2 4-80ВТ 220В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Устройство импульсное зажигающее (ИЗУ) ИЗУ-1М 100/1000 (100-1000 ДНаТ, 100-1000 ДРИ 220В) Ремар"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лампа автомобильная Автосвет 24VхТ2W (BA9s)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Лампа автомобильная галогенная Truckstar Pro PX26d +30% 24В 70ВТ H7 1ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Лампа автомобильная галогенная PX26d 12В 55ВТ H7"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Лампа автомобильная А 24-10 24В 10ВТ BA15s"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 17"

    "Розетка разборная IEK К04В Classic 16А 250В 2P+PE IP20 4 гнезда белая KYP11-16-04-00-ZK"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Стартер Мастер-свет 20С-127-1 4-20ВТ 127В"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 19"

    "Стартер Мастер-свет 80С-220-2 4-80ВТ 220В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Стартер Osram ST 111 Basic 4-65ВТ 220-240В 4008321364876"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Фотореле SEN26/LXP02 22008 Feron 2200ВТ IP44 датчик освещения белый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Колодка IEK K02 Classic 2 гнезда 16А 2P+PE белая KYP11-16-02-00-Z"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Лампа-фара 1 контактная R1 А24-60 24В 60ВТ P42d-11"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Лампа автомобильная А24-75+70 R2 P45t"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "Лампа автомобильная галогенная Truckstar Pro R5W +100% 24В 5ВТ BA15s"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Лампа автомобильная А 24-10 24В 10ВТ BA15s"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Стартер Мастер-свет 20С-127-1 4-20ВТ 127В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Стартер Мастер-свет 80С-220-2 4-80ВТ 220В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Стартер Osram ST 111 Basic 4-65ВТ 220-240В 4008321364876"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "Устройство импульсное зажигающее (ИЗУ) ИЗУ-1М 100/400 35-400ВТ 220В ООО НПП Ремар Наименование"

    Кол-во: 30.000

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