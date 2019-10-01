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    Хладогент Фреон Краснодарский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114911Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114911

    Наименование закупки

    Хладогент Фреон Краснодарский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:19

    Документация процедуры

    Запрос_к_ЗнП_515_фреон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хладогент Фреон Краснодарский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114911Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хладогент Фреон Краснодарский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2. ООО «ЛогЛаб»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата 100% в течении 7 календарных дней после поставки продукции на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хладагент фреон R-410"

    Кол-во: 79.000

    "Позиция 2"

    "Хладагент фреон R-22"

    Кол-во: 68.000

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