Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.