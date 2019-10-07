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    Главная / Торги / Поставка блоков дверных

    Поставка блоков дверных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114910

    Наименование закупки

    Поставка блоков дверных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блоков дверных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков дверных

    Начальная цена

    430 300,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Дзержинский р-н, пос.Горбатовка, ул.Весенняя - БХР МТР "Доскино"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дверной ПВХ профиль белый 2100х900ММ одностворчатый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок дверной ПВХ профиль белый верх 1200ММ 1 створка"

    Кол-во: 14.170

    "Позиция 3"

    "Блок дверной ПВХ профиль белый 2100х800ММ одностворчатый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок дверной штульповой ПВХ профиль коричневый 2100х1500ММ двухстворчатый"

    Кол-во: 3.150

    "Позиция 5"

    "Блок дверной ДГ 21-8 МДФ в ассортименте 2000х700ММ"

    Кол-во: 3.360

    "Позиция 6"

    "Блок дверной ДГ 21-10 МДФ в ассортименте 2000х900ММ"

    Кол-во: 10.300

    "Позиция 7"

    "Блок дверной ДГ 21-9 МДФ в ассортименте 2000х800ММ"

    Кол-во: 13.230

    "Позиция 8"

    "Блок дверной ДГ 21-7 МДФ в ассортименте 2000х600ММ"

    Кол-во: 5.880

    "Позиция 9"

    "Блок дверной ПВХ профиль белый 2100х600ММ одностворчатый"

    Кол-во: 2.000

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