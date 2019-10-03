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    Главная / Торги / Поставка агрегатов к специальной технике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка агрегатов к специальной технике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114907Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114907

    Наименование закупки

    Поставка агрегатов к специальной технике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:53

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75 доб. 1702

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка агрегатов к специальной технике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114907Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегатов к специальной технике для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    603 476,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Венец ведущего колеса для вездехода 8.30.101"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть колесо ведущее 8.30.001 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион левый 8.32.108"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион правый 8.32.109"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Фрикцион левый 8.10.050 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

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