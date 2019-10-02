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Наименование закупки
Поставка письменных принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-08-85
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
opipt@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка письменных принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114903Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка письменных принадлежностей
Начальная цена
376 470,27
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 87.000
Кол-во: 53.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 218.000
Кол-во: 241.000
Кол-во: 195.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 210.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 152.000
Кол-во: 148.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 143.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 116.000
Кол-во: 172.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 4.000
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