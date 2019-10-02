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    Главная / Торги / Поставка письменных принадлежностей

    Поставка письменных принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114903Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114903

    Наименование закупки

    Поставка письменных принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка письменных принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114903Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка письменных принадлежностей

    Начальная цена

    376 470,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка на кольцах 4 кольца Brauberg А3 пластик 0.8ММ 30ММ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 2"

    "Папка на кольцах 4 кольца Brauberg А3 пластик 0.8ММ 30ММ 250ЛИСТ книжная ориентация"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для флипчартов Office Space 50ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 4"

    "Бумага для флипчартов Office Space 10ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 5"

    "Бумага для флипчартов Office Space 10ШТ 67.5х98СМ клетка 80г/м2"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Магнит для досок Brauberg пластик 50ММ ассорти 4ШТ"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 7"

    "Бейдж вертикальный Berlingo 90х55ММ красный клипса"

    Кол-во: 218.000

    "Позиция 8"

    "Бейдж вертикальный Berlingo 120х90ММ красный 2 карабина"

    Кол-во: 241.000

    "Позиция 9"

    "Бейдж вертикальный 79х123ММ синий ПВХ 250МКМ ООО "ДПС""

    Кол-во: 195.000

    "Позиция 10"

    "Калькулятор научный Citizen SR-135N 10-разрядный черный 1410х780х120ММ"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 11"

    "Маркер-краска для металлических поверхностей"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 12"

    "Брелок Staff для ключей 48(28х15)ММ 100 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 13"

    "Дырокол средний Brauberg 15ЛИСТ 4"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 14"

    "Ежедневник датированный 4 года Brauberg бумвинил 133х205ММ А5 192ЛИСТ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 15"

    "Ежедневник датированный 2019 Office Space искусственная кожа А6 176ЛИСТ"

    Кол-во: 152.000

    "Позиция 16"

    "Ежедневник датированный Office Space искусственная кожа в ассортименте А5 176ЛИСТ"

    Кол-во: 148.000

    "Позиция 17"

    "Шпагат джутовый BRAUBERG 1200текс банковский полированный 1.8ММ 1200М коричневый"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 18"

    "Шпагат полипропиленовый Brauberg 1000текс 1.6ММ 500М белый"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 19"

    "Нить прошивная Brauberg 6000М 6ММ полипропиленовая 1000ТЕКС"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 20"

    "Демосистема настольная Brauberg черный, серый металл, пластик А4 210х300ММ 10 панелей"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Демосистема напольная Berlingo черная пластик, металл, полипропилен А4 10 панелей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Рамка OfficeSpace дерево 210x300ММ"

    Кол-во: 143.000

    "Позиция 23"

    "Рамка OfficeSpace дерево 300х400ММ"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 24"

    "Рамка OfficeSpace дерево 150х210ММ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 25"

    "Рамка OfficeSpace пластик 150х210ММ черная"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 26"

    "Папка-регистратор Berlingo с арочным механизмом 80ММ А4 картон/ПВХ"

    Кол-во: 116.000

    "Позиция 27"

    "Папка-регистратор сборная Berlingo 70ММ А5 ПВХ 700МКР черная 300ЛИСТ вертикальная"

    Кол-во: 172.000

    "Позиция 28"

    "Портфель на молнии Brauberg пластик А3 470х380х130ММ черный три отделения"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 29"

    "Резак офисный роликовый Berlingo A4 300ММ 5ЛИСТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Резак офисный сабельный Brauberg SABER A4 300ММ 12ЛИСТ 522х280х70ММ 2.6КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Фотоальбом магнитный ArtSpace 40ШТ 20ШТ 23х28СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 33"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-06 АА 1.5В"

    Кол-во: 150.000

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