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    Главная / Торги / Поставка узлов и частей к бульдозерам Б-10М для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка узлов и частей к бульдозерам Б-10М для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114901Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114901

    Наименование закупки

    Поставка узлов и частей к бульдозерам Б-10М для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:41

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75 доб. 1702

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка узлов и частей к бульдозерам Б-10М для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114901Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узлов и частей к бульдозерам Б-10М для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    474 265,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Броня 50-51-12"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Броня 24-51-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Венец 60-19-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Гайка 700-30-2301"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Колесо натяжное правое 50-21-306-05сп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Механизм натяжения 50-21-134СП Т-170"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Механизм управления поворотом 50-13-5СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Механизм натяжения в сборе с роликом 51-07-103СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Подшипник 70-32417М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Подшипник 70-32612"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник 118"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Прокладка 700-40-7426 Б-10 (ЧТЗ)"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть Радиатор охлаждения масляный 50к-1013010-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть Регулятор опережения зажигания 51-06-14СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Запасная часть Рукав РВД 50-26-487-08СП 25ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть Рукав РВД 50-26-486-20СП 20ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть Стекло лобовое правое/левое 64-59-236СП"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть Стеклоочиститель в сборе СЛ-213"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть Фильтр воздушный (патрон) 51-05-310СП А41.20.000-01СП+А41.10.000-02СП 2ШТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть Фланец КПП 18-12-201"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Форсунка Т-170 КАМАЗ 14-69-117 СП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Шестерня 50-19-150"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть Штуцер отводящий для спецтехники 67143"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть Датчик температуры механический УТ-200Д"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Запасная часть Сальник коленчатого вала задний 200х240ММ дв. Д-180"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Запасная часть Радиатор масляный малый 50-09-151-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Запасная часть Подогреватель предпусковой ПЖД30Е-1015006-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Запасная часть Щиток управления подогревателя 50-10-580СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Запасная часть Стеклоочиститель 6713.5205"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Запасная часть Стеклоочиститель 6743.5205"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Гидроцилиндр подъема отвала 131-26-108-02СП"

    Кол-во: 1.000

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