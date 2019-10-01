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    Главная / Торги / Видеокамеры г.Апшеронск Краснодарский МРФ

    Видеокамеры г.Апшеронск Краснодарский МРФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114900Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114900

    Наименование закупки

    Видеокамеры г.Апшеронск Краснодарский МРФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:58

    Документация процедуры

    Запрос_к_ЗнП833_видеокамеры.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Видеокамеры г.Апшеронск Краснодарский МРФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114900Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Видеокамеры г.Апшеронск Краснодарский МРФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Апшеронск ул.Ленина_24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно ВНД ПАО Ростелеком оплата в течении 30 календарных дней после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "IP видеокамера H/Watch DS-1453 (2.8mm)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "IP видеокамера H/Watch DS-1450 (2.8mm)"

    Кол-во: 6.000

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