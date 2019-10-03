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    Главная / Торги / Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114897Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114897

    Наименование закупки

    Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:36

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 775-95-75 доб. 1702

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114897Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    446 315,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, ПФ «Томскгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трос буксировочный петля-петля БТК-25.0/8000 8М 25Т 22.5ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 2"

    "Трос буксировочный петля-петля БТК-40.0/15000 15М 40Т 28ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Трос буксировочный петля-петля БТК-40.0/8000 8М 40Т 28ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Канат стальной двойной свивки ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 9.6ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Канат стальной двойной свивки ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 18ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Канат стальной двойной свивки ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 22.5ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Канат стальной двойной свивки ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 28ММ ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 200.000

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