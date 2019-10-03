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Наименование закупки
Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75 доб. 1702
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 09:30 GMT +303.10.2019 09:3003.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114897Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трос буксировочный (стальной) для спец. техники (вездеходная, гусеничная техника) для нужд ПФ "Томскгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
446 315,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, ПФ «Томскгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленные товары производится Покупателем:
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 45.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
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