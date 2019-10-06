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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования

    Поставка противопожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114896Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114896

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:57

    Документация процедуры

    форма_договора__1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2019 22:00 GMT +306.10.2019 22:0006.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114896Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования

    Начальная цена

    815 918,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка отдельными партиями строго по заявке Покупателя в течение 3 дней с момента подачи заявки. Оплата в течение 30 календарных дней после поставки. Поставка за счет средств поставщиеа

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для ключей КЛ-20 на 20 ключей 210х350х75ММ серый металл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Щит пожарный ПП-300 закрытый металлический, двери с сеткой 1200х700х300ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Гидрант пожарный подземный ГП-Н 2250ММ 125ММ чугунный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Гидрант пожарный подземный ГП-Н 1700ММ 125ММ чугунный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Подставка под огнетушитель П-15 под один огнетушитель"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Клапан пожарный прямой 1Б1Р латунный муфта-муфта 50ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф пожарный ШПК-320-НОК навесной 540х1300х230ММ металл красный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК навесной 650х540х235ММ металл красный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Лента сигнальная оградительная 100М 50ММ красный/белый ПВХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Противогаз шланговый ПШ-1 рукав 15М, резиновый шлем, спасательный пояс с наплечными ремнями и кольцом, бирка с датой проведенных испытаний"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Веревка пожарная 10М 16ММ пенька"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Лента сигнальная 100М 50ММ желтый/черный ПВХ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Комплектующая часть Шланг (раструб) для огнетушителей ОП-8 16ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 14"

    "Головка пожарная соединительная напорная ГЦ-50 алюминий 50ММ наружная резьба"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Оповещатель пожарный свето-звуковой Корбу 12/24/220В 12/28/20мА 85ДБ 133х70х35ММ -35...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Щит пожарный навесной ЩПЗ закрытый лом пожарный, багор пожарный, конусное ведро, лопата совковая, защитная металлическая сетка металл красный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 17"

    "Головка пожарная соединительная муфтовая напорная ГМ-50 алюминий 51ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Полотно противопожарное ПП-600 стеклоткань 2000х2000ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Журнал учета огнетушителей А4 альбомная ориентация картон 0.9ММ бумага офсетная 80Г/М2 1+1 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Журнал проверки и испытаний внутренних пожарных кранов"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Ствол пожарный ручной универсальный перекрывной РСК-50 50ММ 2.7М3/С 360ММ алюминий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Комплектующая часть Крепление настенное универсальное для огнетушителей металлическое"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Клапан пожарный 15Б3Р латунный муфта-цапка ВР/НР 51ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Рукав пожарный напорный Универсал 51ММ 20М с головками ГР-50А"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Клапан пожарный прямой КПЛП 50-1 латунный 50ММ Ру1.6"

    Кол-во: 4.000

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