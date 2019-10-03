Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114892

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 00:00 GMT +303.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    11 017,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Наименование необходимого к поставке товара указано в графе - комментарий заказчика. Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Золушка Антинакипин 0.1КГ для удаления накипи"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды Макси 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кондиционер для белья концентрат Lenor Цветочный 1000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора 120 10ШТ черный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора ПВД 30л рулон 8мкм 50х60СМ 30ШТ черный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Мыло туалетное твердое 100Г в обертке"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Полотенце бумажное Veiro Professional Basic в листах для рук V-сложения 1 слой 216х210ММ макулатура бежевый 250ЛИСТ 15ПАЧЕК KV104"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Средство для стекол Clin в ассортименте флакон с распылителем 500МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Отбеливатель Белизна 1000МЛ ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Отбеливатель порошок Аист БОС-плюс 600Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³ ТУ 2383-065-39477066"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Порошок стиральный Persil Свежесть автомат для белого белья 3КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Средство чистящее универсальное порошок Mr. Proper 0.4КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Мыло жидкое Зодиак 5000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Бумага туалетная без перфорации Tork Universal T2 однослойная натурального цвета 9.5СМ 200М 12ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Ведро пластмассовое 12ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "СККБ"
    Ценовой запрос № 263681
    Корзина для бумаг
    Корзина для бумаг
    263681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 76449
    Посуда одноразовая
    Посуда одноразовая
    76449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 07:30(GMT+03:00)
    2 660
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 79117
    Поставка комплектующих к спецтехнике
    Поставка комплектующих к спецтехнике
    79117
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    483 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79647
    166-18 Топчев мешки
    166-18 Топчев мешки
    79647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    19 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Ценовой запрос № 81904
    Хозяйственные товары на январь
    Хозяйственные товары на январь
    81904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    36 133
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить