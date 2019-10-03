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    Главная / Торги / Поставка специальной обуви

    Поставка специальной обуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114891

    Наименование закупки

    Поставка специальной обуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:33

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной обуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 00:00 GMT +303.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной обуви

    Начальная цена

    385 104,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.10. Стр.1. помещение 18-Н Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней (30 дней для СМСП) с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных. Работа по Гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки кожаные утепленные зимние Scrambler 129BV-06 37-47 черные кожа водоотталкивающая Ultimate+Воа+ТПУ EN ISO 20345 2011+ТР ТС 019/2011 Pezzol"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные демисезонные Scrambler 979U-002 38-47 черные кожа водоотталкивающая Idrotech+X-Leather EN ISO 20345 2011+ТР ТС 019/2011 Pezzol"

    Кол-во: 21.000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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