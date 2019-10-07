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    Главная / Торги / Поставка товара. Медицинские аппараты.

    Поставка товара. Медицинские аппараты.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114881Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114881

    Наименование закупки

    Поставка товара. Медицинские аппараты.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Медицинские аппараты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 13:00 GMT +307.10.2019 13:0007.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114881Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Медицинские аппараты.

    Начальная цена

    319 610,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для физиотерапии Поток-1 для проведения электрофореза и гальванизации 220В 50ГЦ 11В.А 155х186х72ММ 1КГ Завод ЭМА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат для физиотерапии Поток-1 для проведения электрофореза и гальванизации 220В 50ГЦ 11В.А 155х186х72ММ 1КГ Завод ЭМА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Аппарат для физиотерапии Поток-1 для проведения электрофореза и гальванизации 220В 50ГЦ 11В.А 155х186х72ММ 1КГ Завод ЭМА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Деструктор игл УРМИ-01 DS-S-1400 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Деструктор игл УРМИ-01 DS-S-1400 220В"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Аппарат для физиотерапии низкочастотный Амплипульс-5 (БР) для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты 220В 5000ГЦ 55В.А 280х290х120ММ 2.8КГ ООО «НПФ «Электроаппарат»"

    Кол-во: 1.000

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