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    Поставка трубопроводной арматуры для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114872Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114872

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 12:25

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Таблица_А_Трубопроводная_арматура.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 06:00 GMT +307.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114872Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    829 149,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Базис поставки согласно Таблице А Трубопроводная арматураРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду50 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду32 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду40 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду25 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду20 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 Ру16 муфтовый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый трехходовой натяжной муфтовый под манометр 11б18бк Ду15 Ру1,6Мпа"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Клапан электромагнитный взрывозащищенный 454(ЛГ)-016-Н83 5.4ВТ ГОСТ 22413-8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Клапан электромагнитный взрывозащищенный 454(ЛГ)-016-Н8 5.4ВТ ГОСТ 22413-8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа Мембраны РД-430 ТЭС 16.00.008-01, ТЭС 29.00.000, ТЭС 39.00.000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Комплектующая часть Мембрана предохранительная разрывная Горгона FSM-150 150ММ 5149002"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Термочехол для задвижки ДУ100 -70...+150ГРАД ЦЕЛЬС ТУ-5763-002-12189681-2014 НПО Ризур"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Термочехол для задвижки ДУ100 -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ-5763-002-12189681-2014 НПО Ризур"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Термочехол для задвижки ДУ200 ТУ-5763-002-12189681-2014 НПО Ризур"

    Кол-во: 6.000

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