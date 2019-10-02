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    Главная / Торги / поставка видеоэндоскопической системы

    поставка видеоэндоскопической системы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114863Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114863

    Наименование закупки

    поставка видеоэндоскопической системы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 12:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеоэндоскопической системы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114863Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеоэндоскопической системы

    Начальная цена

    721 341,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя в срок не позднее 60 дней с даты заключения договора. предоплата товара в размере 50% его стоимости. окончательная оплата товара в течение 30 дней с даты поставки товара, но не позднее 31.12.2019

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор эндоскопический Видеоэндоскопическая система ВГУ-ТС-Д6-150 1500х6ММ"

    Кол-во: 1.000

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