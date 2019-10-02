Условия договора

Условия оплаты и доставки

доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя в срок не позднее 60 дней с даты заключения договора. предоплата товара в размере 50% его стоимости. окончательная оплата товара в течение 30 дней с даты поставки товара, но не позднее 31.12.2019