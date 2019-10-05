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    Главная / Торги / Поставка вольтамперфазометра ВАФ-А(М)

    Поставка вольтамперфазометра ВАФ-А(М)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2019 11:0005.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114862

    Наименование закупки

    Поставка вольтамперфазометра ВАФ-А(М)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 11:27

    Документация процедуры

    форма_договора__1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вольтамперфазометра ВАФ-А(М)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.10.2019 11:00 GMT +305.10.2019 11:0005.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вольтамперфазометра ВАФ-А(М)

    Начальная цена

    58 333,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится в течение 30 дней после поставки товара Покупателю. Срок поставки ,в течение 3 дней с даты подачи заявки . Поставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А(М) первичнвая поверка токоизмерительные клещи 10А, гибкие клещи 3000А"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    29.01.2019 04:00(GMT+03:00)
    313 222
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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