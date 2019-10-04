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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ИБП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Почтовый адрес
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Контактный телефон
+7 83174 2-72-39
Факс
Адрес электронной почты
kcson@soc.ssn.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИБП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114858Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИБП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. 1Мая, 40АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет, по местонахождению
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А
Кол-во: 4.000
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