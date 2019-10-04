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    ИБП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114858Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114858

    Наименование закупки

    ИБП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 11:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Почтовый адрес

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Контактный телефон

    +7 83174 2-72-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.ssn.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ИБП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 09:00 GMT +304.10.2019 09:0004.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114858Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИБП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. 1Мая, 40АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, по местонахождению

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606170, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Сосновское, 1 Мая, 40А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания Black-UPS 215х130х336ММ 180-266В 0.65КВ.А BC650-RSX761 APC"

    Кол-во: 4.000

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