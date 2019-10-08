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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114848

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:47

    Документация процедуры

    Приложения_2.1-2.3_Смета.xlsx

    Приложение_2.4_Схема.tiff

    Договор.docx

    3_Инфокарта.docx

    2_Документация.docx

    1_Извещение.docx

    1007-СП-913_ВОЛС_Наратлы_114848.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.НаратлыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до СНТ «Наратлы» ПО по адресу: Мензелинский район, с.Верхний Такермен, ул.Центральная, д.Наратлы»"

    Кол-во: 1.000

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