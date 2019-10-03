Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.