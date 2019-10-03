Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка доводчиков,пломб и передатчиков

    Поставка доводчиков,пломб и передатчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114844Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114844

    Наименование закупки

    Поставка доводчиков,пломб и передатчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка доводчиков,пломб и передатчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 00:00 GMT +303.10.2019 00:0003.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114844Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка доводчиков,пломб и передатчиков

    Начальная цена

    496 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба для опломбирования свинцовая металл 10ММ 6.5ММ"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 2"

    "Расходомер электромагнитный ЭРСВ-570Л В Ду 50"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Передатчик Приемо-передатчик ODU-2W-KU (P/N 1503927-0002) для монтажа на антеннах диаметром 0,98м и более"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Доводчик DORMA TS 68"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 260181
    Поставка товаров для офиса
    Поставка товаров для офиса
    260181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить