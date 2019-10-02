Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка покрытия противоскользящего

    Поставка покрытия противоскользящего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114839Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114839

    Наименование закупки

    Поставка покрытия противоскользящего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 09:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка покрытия противоскользящего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114839Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытия противоскользящего

    Начальная цена

    91 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие противоскользящее рулонное с рифлением Широкий рубчик резина черный 10000х1200х3ММ СК Полимеры ООО"

    Кол-во: 100.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 75520
    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ
    Поставка противоскользящего напольного покрытия и сигнальной ленты для Оренбургской ВЧ
    75520
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 22:00(GMT+03:00)
    48 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 76812
    Противоскользящие напольные покрытия_ЯФ
    Противоскользящие напольные покрытия_ЯФ
    76812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    319 817
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 82426
    противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка
    противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка
    82426
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    22 547
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 84383
    Поставка товаров для детского творчества
    Поставка товаров для детского творчества
    84383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    5 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить