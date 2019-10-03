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    Главная / Торги / Приобретение МТР (Пылесосы для гостиницы «Ямбург» г. Новый Уренгой)

    Приобретение МТР (Пылесосы для гостиницы «Ямбург» г. Новый Уренгой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 07:0003.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114837

    Наименование закупки

    Приобретение МТР (Пылесосы для гостиницы «Ямбург» г. Новый Уренгой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:15

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ.doc

    1_Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение МТР (Пылесосы для гостиницы «Ямбург» г. Новый Уренгой)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 07:00 GMT +303.10.2019 07:0003.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение МТР (Пылесосы для гостиницы «Ямбург» г. Новый Уренгой)

    Начальная цена

    248 540,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Геологоразведчиков улица, 9 домРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос сухой уборки Karcher T15/1 EU 800ВТ 35ММ 15Л;ДМ3 7.1КГ 434х316х400ММ 220-240В 62дБ 15М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Часть запасная к электропылесосам Переходник изогнутый антистатический NW35 2K для пылесоса Karcher T 15/1 2.889-148.0"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Часть запасная к электропылесосам Трубка телескопическая всасывающая для пылесоса Karcher T 15/1 2.862-008.0"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Часть запасная к электропылесосам Фильтр Нера Р13 для пылесоса Karcher T 15/1 6.414-080.0"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Часть запасная к электропылесосам Шланг упакованный NW35 2.5М для пылесоса Karcher T 15/1 2.889-133.0"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Часть запасная к электропылесосам Насадка комбинированная NW35 для пылесоса Karcher T 15/1 2.889-129.0"

    Кол-во: 9.000

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