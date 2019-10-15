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    Главная / Торги / Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ

    Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114835

    Наименование закупки

    Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ

    Начальная цена

    86 075,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не ранее 01.01.2020 и не позднее 30.11.2020. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование подъемно-транспортное для монтажных работ Корзина монтажная КМ-200(U5) для КМУ от 3 до 10Т двухместная, грузоподъёмность 200КГ ГОСТ 33168"

    Кол-во: 1.000

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