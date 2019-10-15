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Наименование закупки
Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114835Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корзины монтажной для Северной ВЧ
Начальная цена
86 075,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не ранее 01.01.2020 и не позднее 30.11.2020. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 1.000
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