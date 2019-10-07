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    Главная / Торги / Поставка пива для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка пива для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114829Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114829

    Наименование закупки

    Поставка пива для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 11:46

    Документация процедуры

    Новоуренгойское_УООП_Договор_ЕП_КИМ_№.doc

    Задание_заказчика_пиво_Новоуренгойское_УООП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пива для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114829Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пива для нужд филиала Новоуренгойское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    416 260,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629740, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, Ямбургское ГКМ - продовольственный склад «ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщи-ком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка 1 раз в месяц.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напиток пивной темный фильтрованный пастеризованный Велкопоповицкий Козел 3.7% 0.45Л ж/б"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 2"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пастеризованный Хугарден Белое 4.9% 0.45Л ж/б"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 3"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Бавария Премиум Пилзнер 4.9ПРОЦ жестяная банка 0.45Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 4"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное БАД 5ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Белый Медведь "Крепкое" 7.2ПРОЦ жестяная банка 0.45Л;ДМ3"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 6"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное БРАМА 4.3ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 7"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Велкопоповицкий Козел 4ПРОЦ жестяная банка 0.45Л;ДМ3"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 8"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Жигулевское Оригинальное 4.7ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 9"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Золотая Бочка Классическое 5.2ПРОЦ жестяная банка 0.45Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 10"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Клинское 4.7ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 11"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Ловенбрау оригинальное 5.4ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 12"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Сибирская Корона Золотистое 4.2ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 13"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Сибирская корона Классическое 5.3ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 14"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Стелла Артуа 5ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Т 4.4ПРОЦ стеклянная бутылка 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 16"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Черниговское 4.8ПРОЦ стеклянная бутылка 0.47Л;ДМ3"

    Кол-во: 600.000

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