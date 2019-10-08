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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"

    Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114825Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114825

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 15:40

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_АКБ.docx

    проект_договора_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41 доб. 104

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Дарья Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114825Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"

    Начальная цена

    92 849,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По отсрочке платежа в течение 10 (десяти) календарных дней после получения товара. Поставка Товара осуществляется не позднее 10 календарных дней с момента получения Продавцом заявки Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 ООО ЮгИмпульс Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 ООО ЮгИмпульс Россия"

    Кол-во: 8.000

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