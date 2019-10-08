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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 15:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41 доб. 104
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Дарья Павловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114825Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей Varta Promotive Heavy Duty 6СТ-190 190А.Ч 12В 1200А 513х223х223ММ 690 033 120 и Varta Silver Dynamic 6СТ-100.0 100А.Ч 12В 830А 353х175х190ММ 600 402 083 для нужд ООО " Каневской ЗГА"
Начальная цена
92 849,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По отсрочке платежа в течение 10 (десяти) календарных дней после получения товара. Поставка Товара осуществляется не позднее 10 календарных дней с момента получения Продавцом заявки Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
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