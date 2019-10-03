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    Главная / Торги / Поставка мебели по индивидуальным размерам для ООО "Молния Ямал"

    Поставка мебели по индивидуальным размерам для ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114819

    Наименование закупки

    Поставка мебели по индивидуальным размерам для ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 08:51

    Документация процедуры

    Приложение_№1_Спецификация.xlsx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели по индивидуальным размерам для ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели по индивидуальным размерам для ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    145 370,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется: в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пуфик ИП Зимин С.А фанера ,сосна, ткань Шинил 450х350ММ красный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кресло-кровать мягкое фанера, сосна, ткань Шинил красный 1130х800х750ММ механизм раскладной Ifagrid"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол журнальный подкатной 500х500ММ кромка Rehau 2ММ, ЛДСП бук натуральный 224 ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Кровать односпальная box spring 2000х1000х250ММ фанера, МДФ, ткань ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Матрац пружинный для кровати Жаккард Классик 2000х1000ММ 250ммСМ рамка, термовойлок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для одежды купе 2 2450х1760х650ММ бук натуральный 224/золото матовое ЛДСП 16ММ, профиль ARISTO "C" кромка Rehau 2ММ ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Зеркало ИП Зимин С.А. настенное комбинированный (бук натуральный 224/красный 740) прямоугольное ЛДСП, Rehau 2ММ 4ММ 1250х850х32ММ в раме"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Экран декор декоративное обрамление радиатора отопления ИП Зимин С.А. кромка Rehau 2ММ, ЛДСП 16ММ бук натуральный 224 1570х420/1570х80/1570х700ММ подоконник, планка световая, экран"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф для холодильника мини-бар кромка Rehau 2ММ, ЛДСП 16ММ/22ММ бук натуральный 224 820х600х600 ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стол туалетный 760х850х480ММ бук натуральны 224 ЛДСП 16ММ/22ММ, кромка Rehau 2ММ ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тумба офисная тумба 700х500х500ММ бук натуральный ЛДСП кромка Rehau 2ММ ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тумба прикроватная 520х520х420ММ бук натуральный 224 ЛДСП 16ММ ЛДСП 22ММ кромка Rehau 2ММ ИП Зимин С.А."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Изголовье для двуспальной кровати ИП Зимин С.А. 1025х1800х32ММ кромка Rehau 2ММ комбинированный (бук натуральный 224/ красный 740)"

    Кол-во: 1.000

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