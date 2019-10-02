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Наименование закупки
поставка пылесоса промышленного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
Почтовый адрес
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Контактный телефон
+7 343 359-79-57
Факс
+7 343 359-79-52
Адрес электронной почты
r.antonova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селина Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пылесоса промышленного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 22:00 GMT +302.10.2019 22:0002.10.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114818Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пылесоса промышленного
Начальная цена
50 625,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка товара в течение 20 дней с даты заключения договора. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты его поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а
620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725
Кол-во: 1.000
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