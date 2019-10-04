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    Главная / Торги / поставка металлических изделий

    поставка металлических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114813Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114813

    Наименование закупки

    поставка металлических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 08:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 07:00 GMT +304.10.2019 07:0004.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114813Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлических изделий

    Начальная цена

    442 711 232,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дюбель 6ММ 51ММ с саморезом ГОСТ 11652-80 ГОСТ 28456-90"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 2"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 10ММ ГОСТ 30269-95"

    Кол-во: 189.000

    "Позиция 3"

    "Проволока пломбировочная витая 0.7ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Проволока вязальная 0.8ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Пудра алюминиевая пигментная ПАП-1 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 7"

    "Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 60ММ ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 40ММ ГОСТ 613-79"

    Кол-во: 30.000

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