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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019 г.

    Поставка комплектующих для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114804

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 07:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 09:30 GMT +307.10.2019 09:3007.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019 г.

    Начальная цена

    432 833,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Чайковский, Промзона Сутузово, База по хранению и реализации МТР УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Цена продукции, включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции). Стоимость продукции не должна превышать 500 000 руб с НДС.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Motorola PMNN4018 Ni-MH 7.5В 1.15А.Ч 60x124x23ММ 0.195КГ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для радиостанции Эрика 304 QPA-1800 12В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор Motorola NNTN4851 1.4А·Ч"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор Motorola HNN 9008 Ni-MH 1.5А·Ч 52x120x12ММ 0.204КГ для радиостанции Motorola"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь напряжения ПН 24/48 ЖНКЮ. 436437.002"

    Кол-во: 1.000

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